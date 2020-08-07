Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,567714 -1,48 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,807574 -1,45 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,227357 -1,23 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025989 -0,89 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 173,142715 -0,76 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,021950 -0,93 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,891116 -0,22 Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,069743 -0,11 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,058621 -7,28 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,621674 -6,90 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,087726 -6,71 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,139066 -6,27 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,071013 -6,14 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,244975 -6,67 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,092080 -3,42 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,124175 -2,95 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,048971 -2,90 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,655807 -2,85 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,027453 -6,48 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,743104 -6,38 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,538814 -5,84 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,917266 -5,31 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,055183 -1,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA