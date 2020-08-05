Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,075527 -1,76 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032288 -1,73 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,051418 -1,59 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,750132 -1,54 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025369 -0,72 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,033019 -0,62 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,866526 -0,55 Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,064734 -0,37 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,891748 -0,23 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,655517 -0,19 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,137045 -4,80 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,213313 -4,29 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,038657 -3,90 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,074786 -3,82 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 13,567056 -3,81 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,388175 -4,74 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,684136 -2,24 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,090516 -2,24 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,094814 -2,23 Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,162681 -2,06 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,882359 -4,66 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,638227 -4,23 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,176065 -4,16 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,969291 -3,54 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,077984 -0,77

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA