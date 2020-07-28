Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kare Portföy Bir.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025721 -0,09 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,984718 -0,07 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,256414 -1,26 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044688 -1,17 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,087335 -1,13 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 84,598325 -0,75 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 76,904790 -0,19 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,395318 -0,55 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,796755 -0,20 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,052470 -0,12 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,317015 -0,12 Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,031456 -0,07 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,752203 -0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA