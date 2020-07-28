HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Kare Portföy Bir.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
28.07.2020 14:23 | Son Güncelleme: 28.07.2020 14:26

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025721 -0,09
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,984718 -0,07
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,256414 -1,26
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044688 -1,17
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,087335 -1,13
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 84,598325 -0,75
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 76,904790 -0,19
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,395318 -0,55
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,796755 -0,20
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,052470 -0,12
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,317015 -0,12
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,031456 -0,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,752203 -0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı Güncel
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor 3. Sayfa
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı Politika
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun? Spor
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu 3. Sayfa
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Tartıştığı eşini su almaya gönderdikten sonra boğazına dayadığı silahla intihar etti 3. Sayfa
Tartıştığı eşini su almaya gönderdikten sonra boğazına dayadığı silahla intihar etti
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurban boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurban boğayı sokarak telef etti
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Zonguldak'ta son 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı
Zonguldak'ta son 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı
İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca köprüye çıkıp kendini kesti
İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca köprüye çıkıp kendini kesti
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Kadına şiddete tepki gösteren Hayal Köseoğlu, ağırlık kaldırdığı videosuyla meydan okudu: Sizin haddinize değil
Kadına şiddete tepki gösteren Hayal Köseoğlu, ağırlık kaldırdığı videosuyla meydan okudu: Sizin haddinize değil
HDP'den ihraç edilen vekilin cinsel saldırıda bulunduğu kadın TBMM'de dinlenecek
HDP'den ihraç edilen vekilin cinsel saldırıda bulunduğu kadın TBMM'de dinlenecek
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
Koronavirüs testi için cezaevinden çıkan hükümlüyü, kocası hastane önünden kaçırdı
Koronavirüs testi için cezaevinden çıkan hükümlüyü, kocası hastane önünden kaçırdı
Gece yarısı feci kaza! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Gece yarısı feci kaza! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Takımdan ayrılması beklenen Younes Belhanda için Galatasaray'a teklif gelmedi
Takımdan ayrılması beklenen Younes Belhanda için Galatasaray'a teklif gelmedi
Son Dakika: BDDK, yurt dışı yerleşiklere getirilen TL işlem kısıtlamasını şartlı olacak kaldırdı
Son Dakika: BDDK, yurt dışı yerleşiklere getirilen TL işlem kısıtlamasını şartlı olacak kaldırdı
Son Dakika: Altın dün olduğu gibi bugüne de rekorla başladı
Son Dakika: Altın dün olduğu gibi bugüne de rekorla başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı çıkışı Kurban Bayramı için uyarıda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı çıkışı Kurban Bayramı için uyarıda bulundu
Galatasaray, 60 milyon lira değerinde sponsorluk anlaşmaları imzaladı
Galatasaray, 60 milyon lira değerinde sponsorluk anlaşmaları imzaladı
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pelin Akil Kerem Bursin Gülben Ergen Seyfi Dursunoğlu
Spor Okan Buruk Selçuk İnan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Daha Fazla Dha Türk İzmir Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 15:11:03. #1.14#
title