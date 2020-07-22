Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 656,657343 -0,14 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,050066 -0,04 Global Md Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,043934 -0,02 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,019801 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,060901 -0,29 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,887390 -0,21 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,647748 -0,19 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,032685 -0,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042405 -1,64 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,301563 -1,62 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 13,979074 -1,55 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,182830 -1,50 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021421 -1,49 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,445951 -0,74 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,791209 -0,68 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,098556 -0,57 HSBC Portföy Değ. Fon 113,680611 -0,54 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,040260 -0,50 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,253757 -1,45 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,911863 -1,19 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,687199 -1,16 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,076514 -0,26 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,028214 -0,11 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA