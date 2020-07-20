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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,062074 -0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları


Ak Portföy Petrol Yab.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
20.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:45

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,062074 -0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008303 -0,29
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020258 -0,16
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036516 -0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,499607 -0,72
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045503 -0,68
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088829 -0,62
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,907912 -0,45
Yapı Kredi Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,070191 -0,24
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,797843 -0,31
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,407079 -0,14
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,020775 -0,06
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,037362 -0,03
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,025144 -0,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,542476 -0,23
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,642558 -0,23
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,031145 -0,21
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,850999 -0,04
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025084 -0,04
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,094987 -0,23
Deniz Port. Altın Fonu 0,048544 -0,23
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,038383 -0,23
Garanti Portföy Altın Fonu 0,110723 -0,23
Fiba Portföy Altın Fonu 0,033287 -0,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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