Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,062074 -0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab.
20.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:45
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,062074
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008303
|-0,29
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020258
|-0,16
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,036516
|-0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,499607
|-0,72
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,045503
|-0,68
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,088829
|-0,62
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,907912
|-0,45
|Yapı Kredi Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,070191
|-0,24
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,797843
|-0,31
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,407079
|-0,14
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,020775
|-0,06
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,037362
|-0,03
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,025144
|-0,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,542476
|-0,23
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,642558
|-0,23
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,031145
|-0,21
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,850999
|-0,04
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,025084
|-0,04
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,094987
|-0,23
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,048544
|-0,23
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,038383
|-0,23
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,110723
|-0,23
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,033287
|-0,23
Kaynak: AA