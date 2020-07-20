Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,062074 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008303 -0,29 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020258 -0,16 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036516 -0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,499607 -0,72 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045503 -0,68 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088829 -0,62 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,907912 -0,45 Yapı Kredi Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,070191 -0,24 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,797843 -0,31 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,407079 -0,14 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,020775 -0,06 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,037362 -0,03 Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,025144 -0,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,542476 -0,23 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,642558 -0,23 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,031145 -0,21 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,850999 -0,04 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025084 -0,04 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,094987 -0,23 Deniz Port. Altın Fonu 0,048544 -0,23 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,038383 -0,23 Garanti Portföy Altın Fonu 0,110723 -0,23 Fiba Portföy Altın Fonu 0,033287 -0,23

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA