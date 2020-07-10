Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,587524 -0,39 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,835360 -0,39 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,233664 -0,33 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,660259 -0,17 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,808777 -0,16 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008144 -2,37 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,861576 -0,59 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,016790 -0,37 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,993427 -0,32 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,030271 -0,25 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 13,474855 -3,33 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,209564 -3,22 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,075996 -2,86 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,083834 -2,84 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029026 -2,79 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,306642 -3,40 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,577200 -2,04 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,129293 -1,50 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,097474 -1,41 HSBC Portföy Değ. Fon 112,360819 -1,34 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,787414 -3,50 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,166848 -2,56 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,601495 -2,35 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,061926 -0,38 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025216 -0,06 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 39,661958 -0,77 QNB Finans Portföy Altın BYF 35,276994 -0,54 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 26,777158 -0,26

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA