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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032841 -0,41
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
08.07.2020 14:51 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:51

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032841 -0,41
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056774 -0,36
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,189705 -0,30
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,076775 -0,26
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,382760 -0,18
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036246 -0,37
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008248 -0,33
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,071641 -0,28
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,022575 -0,20
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,029359 -0,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,030508 -1,39
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,079525 -1,14
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,061687 -1,07
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,090527 -1,04
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,048115 -1,00
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,092273 -0,20
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,519582 -0,16
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,043731 -0,08
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,533883 -0,08
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033143 -0,06
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,071815 -0,06
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,855605 -0,05
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,654191 -0,04
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,654877 -0,04
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,207642 -0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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