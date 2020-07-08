Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032841 -0,41 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056774 -0,36 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,189705 -0,30 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,076775 -0,26 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,382760 -0,18 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036246 -0,37 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008248 -0,33 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,071641 -0,28 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,022575 -0,20 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,029359 -0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,030508 -1,39 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,079525 -1,14 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,061687 -1,07 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,090527 -1,04 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,048115 -1,00 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,092273 -0,20 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,519582 -0,16 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,043731 -0,08 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,533883 -0,08 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033143 -0,06 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,071815 -0,06 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,855605 -0,05 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,654191 -0,04 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,654877 -0,04 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,207642 -0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA