Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032841 -0,41
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
08.07.2020 14:51 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:51
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,032841
|-0,41
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,056774
|-0,36
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,189705
|-0,30
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,076775
|-0,26
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,382760
|-0,18
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,036246
|-0,37
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008248
|-0,33
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,071641
|-0,28
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,022575
|-0,20
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,029359
|-0,05
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,030508
|-1,39
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,079525
|-1,14
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,061687
|-1,07
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,090527
|-1,04
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,048115
|-1,00
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,092273
|-0,20
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,519582
|-0,16
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,043731
|-0,08
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,533883
|-0,08
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,033143
|-0,06
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,071815
|-0,06
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,855605
|-0,05
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,654191
|-0,04
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,654877
|-0,04
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,207642
|-0,04
Kaynak: AA