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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


HSBC Portföy Uzun Vad.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
03.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:45

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,599142 -0,26
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,237663 -0,21
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,870718 -0,15
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,850504 -0,15
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 121,070624 -0,13
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Aura Portföy Değ. Fon 0,719947 -0,04
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,012972 -0,72
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,616036 -0,71
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,518321 -0,70
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,052248 -0,58
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,028206 -0,02
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,055340 -0,74
Fiba Portföy Altın Fonu 0,032739 -0,73
TEB Portföy Altın Fonu 0,093357 -0,73
Garanti Portföy Altın Fonu 0,108836 -0,72
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,037761 -0,72
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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