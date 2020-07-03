Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,599142 -0,26 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,237663 -0,21 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,870718 -0,15 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,850504 -0,15 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 121,070624 -0,13 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Aura Portföy Değ. Fon 0,719947 -0,04 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,012972 -0,72 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,616036 -0,71 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,518321 -0,70 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,052248 -0,58 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,028206 -0,02 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,055340 -0,74 Fiba Portföy Altın Fonu 0,032739 -0,73 TEB Portföy Altın Fonu 0,093357 -0,73 Garanti Portföy Altın Fonu 0,108836 -0,72 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,037761 -0,72

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA