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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
02.07.2020 15:21 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:25

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026817 -0,04
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,851788 -0,03
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,882639 -0,02
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 121,225249 -0,01
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 177,873342 -0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,039179 -0,09
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,010648 -0,05
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,620847 -0,04
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,853671 -0,03
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,386894 -0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,879524 -2,21
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046790 -1,94
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091229 -1,88
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 38,328500 -1,80
Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF 15,114163 -1,65
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,500235 -0,72
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,763293 -0,60
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,110954 -0,52
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050939 -0,49
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033142 -0,39
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,158907 -0,14
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,028211 -0,04
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,055556 -0,02
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,749176 -0,02
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,019273 -0,01
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,746935 -1,25
QNB Finans Portföy Altın BYF 34,517443 -1,13
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 38,854447 -0,96
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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