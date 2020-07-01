Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,600540 -0,36 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,238133 -0,26 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 121,242729 -0,26 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026828 -0,20 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,852050 -0,20 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007999 -0,73 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035085 -4,82 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,046867 -0,95 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 13,170712 -0,66 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047714 -0,60 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,092975 -0,47 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,175306 -0,31 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,526208 -0,15 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,402196 -0,08 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,029187 -0,03 Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,027138 -0,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,651083 -0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA