Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,061581 -0,43 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 657,847558 -0,03 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026879 -0,03 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,050229 -0,02 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,652503 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007802 -2,29 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,070352 -0,63 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035553 -0,63 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,894049 -0,50 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035004 -0,48 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,076066 -2,45 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,057302 -2,05 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 98,324023 -1,72 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,086854 -1,58 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028862 -1,33 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,178685 -0,12 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,020586 -0,10 HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,027096 -0,05 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,600417 -0,60 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,028204 -0,36 Global Md Portföy Katılım Fonu 1,054689 -0,11 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,851592 -0,10 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,052010 -0,08 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,355005 -0,35 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 38,686778 -0,22 QNB Finans Portföy Altın BYF 34,411124 -0,22 HSBC Portföy Altın Fonu 3,293576 -0,10 Deniz Port. Altın Fonu 0,047505 -0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA