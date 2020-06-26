Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038912 -0,89 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,652642 -0,72 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056262 -0,57 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032571 -0,50 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,061847 -0,49 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019243 -1,58 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035174 -0,63 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,825501 -0,25 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,002672 -0,16 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,908543 -0,15 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040782 -2,08 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,090098 -1,74 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,930950 -1,15 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,183187 -0,60 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032789 -0,59 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,369357 -1,90 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,229578 -1,01 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008272 -0,66 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050158 -0,57 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,180133 -0,43 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,610049 -0,56 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,008878 -0,56 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,052051 -0,50 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,518581 -0,48 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,135993 -0,23 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 34,488327 -0,74 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 38,773965 -0,73 HSBC Portföy Altın Fonu 3,296911 -0,59 Fiba Portföy Altın Fonu 0,032589 -0,58 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,055133 -0,58

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA