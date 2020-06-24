HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,958717 -0,26
Yapı Kredi Port. Eur.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
24.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:08

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,958717 -0,26
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,189817 -0,20
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032915 -0,20
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,379889 -0,13
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056832 -0,11
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008223 -0,74
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 13,059794 -1,26
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047542 -0,89
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,092574 -0,77
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,157337 -0,61
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,840503 -0,16
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,525250 -0,29
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,110788 -0,29
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032794 -0,24
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,170847 -0,23
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,092229 -0,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025271 -0,15
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,860153 -0,08
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,028287 -0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek Ekonomi
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı Ekonomi
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL Ekonomi
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek Ekonomi
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar Ekonomi
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü Ekonomi
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek
Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Barış Yöş Şeyma Subaşı Burcu Esmersoy Dilan Çiçek Deniz
Spor Adem Büyük Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 15:54:32. #1.15#
title