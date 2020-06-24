Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,958717 -0,26 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,189817 -0,20 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032915 -0,20 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,379889 -0,13 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056832 -0,11 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008223 -0,74 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 13,059794 -1,26 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047542 -0,89 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,092574 -0,77 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,157337 -0,61 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,840503 -0,16 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,525250 -0,29 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,110788 -0,29 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032794 -0,24 Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,170847 -0,23 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,092229 -0,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025271 -0,15 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,860153 -0,08 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,028287 -0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA