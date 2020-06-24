Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,958717 -0,26
Yapı Kredi Port. Eur.
24.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:08
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|7,958717
|-0,26
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,189817
|-0,20
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,032915
|-0,20
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,379889
|-0,13
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,056832
|-0,11
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008223
|-0,74
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|13,059794
|-1,26
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047542
|-0,89
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,092574
|-0,77
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,157337
|-0,61
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,840503
|-0,16
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,525250
|-0,29
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,110788
|-0,29
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,032794
|-0,24
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,170847
|-0,23
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,092229
|-0,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,025271
|-0,15
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,860153
|-0,08
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,028287
|-0,04
Kaynak: AA