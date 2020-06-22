Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 657,235707 -0,17 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,386056 -0,11 Yapı Kredi Port. Çlşn. Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. F 0,021522 -0,04 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,051651 -0,03 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,596342 -0,03 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,070720 -0,15 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035848 -0,03 Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,028947 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,910860 -1,08 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,071262 -0,43 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,169909 -0,42 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,078419 -0,40 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,254133 -0,28 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,226823 -1,13 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,184515 -0,24 Aura Portföy İki. Değ. Fon 1,885188 -0,10 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,095351 -0,10 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,685742 -0,75 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,990746 -0,19 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,539295 -0,16 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,580769 -0,11 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,494381 -0,11 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,046685 -0,13 Garanti Portföy Altın Fonu 0,106405 -0,13 Ak Portföy Altın Fonu 0,086047 -0,12 İş Portföy Altın Fonu 0,041780 -0,12 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,036945 -0,12

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA