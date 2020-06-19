Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,671537 -0,29 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038606 -0,13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,090781 -0,54 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,041154 -0,50 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,047567 -0,48 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,953684 -0,47 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,260380 -0,21 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032772 -0,71 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,252175 -0,51 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,110775 -0,44 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,388767 -0,30 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,393287 -0,29 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,541733 -0,15 Global Md Portföy Katılım Fonu 1,054654 -0,07 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020517 -0,03 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,038154 -0,03 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,634399 -0,01 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,055927 -0,51 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 37,925246 -0,24 QNB Finans Portföy Altın BYF 33,756069 -0,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA