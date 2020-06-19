Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab.
19.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:32
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,671537
|-0,29
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038606
|-0,13
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,090781
|-0,54
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,041154
|-0,50
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,047567
|-0,48
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,953684
|-0,47
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,260380
|-0,21
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,032772
|-0,71
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,252175
|-0,51
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,110775
|-0,44
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,388767
|-0,30
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,393287
|-0,29
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,541733
|-0,15
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,054654
|-0,07
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020517
|-0,03
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,038154
|-0,03
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,634399
|-0,01
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|25,055927
|-0,51
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|37,925246
|-0,24
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|33,756069
|-0,13
Kaynak: AA