Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,062669-0,63 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Petrol Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,062669 -0,63 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007803 -1,15 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,950271 -0,11 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034253 -0,11 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,029067 -0,06 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019263 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 16,088098 -1,11 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,304400 -0,77 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045250 -0,64 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088288 -0,62 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,020017 -0,56 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,393003 -0,69 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,049475 -0,22 Gedik Portföy Karma Fon 0,998086 -0,21 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,027093 -0,15 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,303882 -0,15 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,985055 -0,37 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,570203 -0,37 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,485017 -0,34 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,050796 -0,33 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,041491 -0,38 Garanti Portföy Altın Fonu 0,105686 -0,38 TEB Portföy Altın Fonu 0,090673 -0,38 Deniz Port. Altın Fonu 0,046372 -0,38 Fiba Portföy Altın Fonu 0,031789 -0,38 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA