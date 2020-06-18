Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,062669-0,63 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab.
18.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:34
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,062669
|-0,63
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007803
|-1,15
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,950271
|-0,11
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034253
|-0,11
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,029067
|-0,06
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019263
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|16,088098
|-1,11
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,304400
|-0,77
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,045250
|-0,64
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,088288
|-0,62
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,020017
|-0,56
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,393003
|-0,69
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,049475
|-0,22
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,998086
|-0,21
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,027093
|-0,15
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|7,303882
|-0,15
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,985055
|-0,37
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,570203
|-0,37
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,485017
|-0,34
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,050796
|-0,33
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|İş Portföy Altın Fonu
|0,041491
|-0,38
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,105686
|-0,38
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,090673
|-0,38
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,046372
|-0,38
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,031789
|-0,38
Kaynak: AA