Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda kaybettiren fonları şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 657,135394 -0,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Meksa Portföy Bir. Değ.
17.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:27
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda kaybettiren fonları şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|657,135394
|-0,05
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,111002
|-0,02
Kaynak: AA