Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,037860 -0,62 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056049 -0,59 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032429 -0,56 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,187514 -0,48 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,622588 -0,35 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033763 -2,24 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018773 -1,83 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,854061 -0,48 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,797365 -0,21 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,977432 -0,16 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,087585 -2,65 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,043446 -1,32 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,086475 -1,29 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 16,102857 -1,23 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,205177 -1,23 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,337363 -2,77 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,049098 -0,77 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,708908 -0,67 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,090856 -0,57 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,515678 -0,47 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,980687 -0,94 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,050573 -0,92 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,562998 -0,91 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,479087 -0,87 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,075382 -0,18 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 24,816471 -1,19 Fiba Portföy Altın Fonu 0,031647 -0,96 TEB Portföy Altın Fonu 0,090282 -0,95 Deniz Port. Altın Fonu 0,046169 -0,95 İş Portföy Altın Fonu 0,041312 -0,94

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA