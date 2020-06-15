Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,631795 -0,60 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,591709 -0,33 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038095 -0,21 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,235895 -0,21 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,845233 -0,12 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,867719 -0,60 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040156 -3,52 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,089968 -0,85 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Aura Portföy Değ. Fon 0,716390 -0,17 HSBC Portföy Değ. Fon 106,292924 -0,16 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,178751 -0,12 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,389137 -0,11 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,065873 -0,03 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,114384 -2,35 QNB Finans Portföy Altın BYF 33,883350 -0,32 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 38,110430 -0,31

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA