Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,062673 -0,85 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,668972 -0,64 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038352 -0,24 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032894 -0,14 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 120,476473 -0,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,978867 -0,32 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,028960 -0,24 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,079707 -0,95 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,042330 -0,68 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,089708 -0,05 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,391728 -0,14 Aura Portföy Değ. Fon 0,718881 -0,10 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032881 -0,09 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,182085 -0,06 İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,039409 -0,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Global Md Portföy Katılım Fonu 1,053049 -0,10 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020498 -0,03 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,028242 -0,02 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,019196 -0,02 KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,740834 -0,01 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 37,456094 -0,10 QNB Finans Portföy Altın BYF 33,349594 -0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA