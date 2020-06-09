Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,594803 -0,09 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,236455 -0,04 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,846873 -0,02 Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 2,775686 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007878 -2,33 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,966607 -0,12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,087084 -0,81 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,793528 -0,59 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 59,884299 -0,55 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,099760 -0,50 TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,104823 -0,49 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,153458 -0,48 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,231060 -0,23 ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon 0,113239 -0,19 HSBC Portföy Değ. Fon 106,776653 -0,13 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,714113 -0,09 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,964349 -0,69 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,535347 -0,65 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,452451 -0,65 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,049609 -0,59 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,491398 -0,50 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,088529 -0,71 Garanti Portföy Altın Fonu 0,103211 -0,70 İş Portföy Altın Fonu 0,040510 -0,70 Ak Portföy Altın Fonu 0,083485 -0,70 Deniz Port. Altın Fonu 0,045259 -0,68

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA