Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,594803 -0,09
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,236455 -0,04
Deniz Port.
09.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:41
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,594803
|-0,09
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,236455
|-0,04
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,846873
|-0,02
|Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu
|2,775686
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007878
|-2,33
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,966607
|-0,12
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,087084
|-0,81
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,793528
|-0,59
|İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|59,884299
|-0,55
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,099760
|-0,50
|TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,104823
|-0,49
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,153458
|-0,48
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|7,231060
|-0,23
|ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon
|0,113239
|-0,19
|HSBC Portföy Değ. Fon
|106,776653
|-0,13
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,714113
|-0,09
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,964349
|-0,69
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,535347
|-0,65
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,452451
|-0,65
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,049609
|-0,59
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,491398
|-0,50
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,088529
|-0,71
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,103211
|-0,70
|İş Portföy Altın Fonu
|0,040510
|-0,70
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,083485
|-0,70
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,045259
|-0,68
Kaynak: AA