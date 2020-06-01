Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,060035 -0,29 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026623 -0,05 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,585494 -0,04 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 119,593764 -0,03 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,233435 -0,03 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,814855 -0,58 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,086773 -1,01 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,003776 -1,00 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019240 -0,78 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,062955 -0,77 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034796 -0,59 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,277478 -1,15 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,200501 -0,33 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,120127 -0,30 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,047579 -0,28 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,037711 -0,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,583160 -0,25 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,444819 -0,11 Global Md Portföy Katılım Fonu 1,048415 -0,05 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,623908 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA