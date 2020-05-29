Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031092 -0,58 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,585742 -0,16 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,054646 -0,14 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,182830 -0,14 Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 2,757500 -0,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,957364 -0,10 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,755700 -0,04 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018066 -0,04 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,936690 -0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,087661 -2,68 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,026344 -1,27 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,215109 -0,97 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035001 -0,93 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,077845 -0,81 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,122473 -1,39 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,503351 -0,29 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,476064 -0,25 HSBC Portföy Değ. Fon 104,613962 -0,24 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,154521 -0,23 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,446468 -1,13 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,587163 -0,80 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,980095 -0,24

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA