Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir.
22.05.2020 14:45 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:45
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,025267
|-0,11
|Global Md Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,043662
|-0,07
|Global Md Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,091003
|-0,05
|Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,025600
|-0,01
|İstanbul Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,030021
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034859
|-1,01
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,737977
|-0,70
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,068227
|-0,21
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,761670
|-0,09
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,028427
|-0,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,053636
|-1,34
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,026606
|-1,22
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|92,934692
|-1,10
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,082221
|-1,01
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,073819
|-0,75
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,118871
|-0,34
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,008020
|-0,30
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,634491
|-0,10
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,354635
|-0,09
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|2,119027
|-0,09
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,436959
|-0,73
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,955432
|-0,30
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,584826
|-0,14
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,051139
|-0,13
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,494994
|-0,13
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|24,269459
|-2,30
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|33,496393
|-1,03
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,240373
|-0,25
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,054262
|-0,21
|İş Portföy Altın Fonu
|0,041846
|-0,14
Kaynak: AA