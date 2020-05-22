Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kare Portföy Bir.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025267 -0,11 Global Md Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,043662 -0,07 Global Md Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,091003 -0,05 Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025600 -0,01 İstanbul Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,030021 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034859 -1,01 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,737977 -0,70 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,068227 -0,21 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,761670 -0,09 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,028427 -0,07 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,053636 -1,34 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026606 -1,22 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 92,934692 -1,10 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082221 -1,01 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,073819 -0,75 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,118871 -0,34 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008020 -0,30 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,634491 -0,10 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,354635 -0,09 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 2,119027 -0,09 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,436959 -0,73 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,955432 -0,30 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,584826 -0,14 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,051139 -0,13 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,494994 -0,13 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 24,269459 -2,30 QNB Finans Portföy Altın BYF 33,496393 -1,03 HSBC Portföy Altın Fonu 3,240373 -0,25 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,054262 -0,21 İş Portföy Altın Fonu 0,041846 -0,14

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA