Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.
21.05.2020 14:38 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:38
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|651,228353
|-1,43
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,050074
|-0,40
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,073499
|-0,20
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|7,541033
|-0,14
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|7,746920
|-0,11
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035213
|-0,59
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,068372
|-0,51
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,028448
|-0,45
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034670
|-0,31
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,946833
|-0,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|34,157079
|-0,38
|İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,052644
|-0,15
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,669774
|-0,15
|Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,032435
|-0,15
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,092210
|-0,14
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,111054
|-0,63
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,032956
|-0,48
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,022576
|-0,44
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,137174
|-0,32
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,108807
|-0,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,051205
|-1,65
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,587009
|-1,60
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,992684
|-1,57
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,496876
|-1,55
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024550
|-0,83
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,091575
|-1,70
|İş Portföy Altın Fonu
|0,041905
|-1,69
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,032090
|-1,69
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,046806
|-1,68
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,086289
|-1,67
Kaynak: AA