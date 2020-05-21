Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 651,228353 -1,43 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,050074 -0,40 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,073499 -0,20 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,541033 -0,14 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,746920 -0,11 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035213 -0,59 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,068372 -0,51 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,028448 -0,45 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034670 -0,31 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,946833 -0,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,157079 -0,38 İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052644 -0,15 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,669774 -0,15 Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032435 -0,15 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,092210 -0,14 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,111054 -0,63 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032956 -0,48 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,022576 -0,44 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,137174 -0,32 Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,108807 -0,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,051205 -1,65 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,587009 -1,60 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,992684 -1,57 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,496876 -1,55 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024550 -0,83 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,091575 -1,70 İş Portföy Altın Fonu 0,041905 -1,69 Fiba Portföy Altın Fonu 0,032090 -1,69 Deniz Port. Altın Fonu 0,046806 -1,68 Ak Portföy Altın Fonu 0,086289 -1,67

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA