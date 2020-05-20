Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 660,692935 -0,52 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,050275 -0,38 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,073647 -0,36 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,551674 -0,31 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,755409 -0,27 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035423 -0,26 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,140879 -0,53 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,029109 -0,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024756 -0,59 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,593845 -0,57 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,802728 -0,46 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,186476 -0,26 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 34,174163 -0,82

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA