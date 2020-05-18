Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 664,175940 -0,61 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,050466 -0,55 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,574943 -0,52 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,776608 -0,51 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,434505 -0,48 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,068596 -0,75 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034566 -0,63 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,028475 -0,39 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,719763 -0,20 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,939510 -0,13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026232 -1,87 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 91,415490 -0,78 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,052941 -0,41 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 14,503215 -0,40 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,081185 -0,40 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,146907 -0,86 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,087960 -0,28 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,022670 -0,12 Gedik Portföy Karma Fon 0,977623 -0,09 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,019567 -0,07 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,997590 -0,84 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024903 -0,75 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,608611 -0,71 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,815773 -0,62 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,189581 -0,35

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA