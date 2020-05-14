Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,058216 -1,10
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,074800 -0,52
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.
14.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:44
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,058216
|-1,10
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,074800
|-0,52
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,034683
|-0,49
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,031200
|-0,40
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,183876
|-0,33
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,724077
|-2,64
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,005985
|-1,98
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017663
|-1,31
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034872
|-0,90
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,028827
|-0,89
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,086979
|-2,48
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,072494
|-2,21
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,038159
|-2,15
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|91,122829
|-2,03
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,043006
|-1,91
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,211324
|-2,74
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,019641
|-0,40
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,089492
|-0,38
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,046085
|-0,29
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,165874
|-0,27
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,050927
|-1,22
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,578448
|-1,18
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,490198
|-1,14
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,845927
|-0,47
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,025171
|-0,45
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,046604
|-1,25
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,031950
|-1,25
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,091163
|-1,25
|İş Portföy Altın Fonu
|0,041710
|-1,24
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,085888
|-1,23
Kaynak: AA