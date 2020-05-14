Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,058216 -1,10 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,074800 -0,52 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034683 -0,49 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031200 -0,40 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,183876 -0,33 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,724077 -2,64 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,005985 -1,98 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017663 -1,31 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034872 -0,90 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,028827 -0,89 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,086979 -2,48 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,072494 -2,21 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,038159 -2,15 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 91,122829 -2,03 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,043006 -1,91 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,211324 -2,74 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,019641 -0,40 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,089492 -0,38 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,046085 -0,29 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,165874 -0,27 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,050927 -1,22 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,578448 -1,18 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,490198 -1,14 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,845927 -0,47 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025171 -0,45 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,046604 -1,25 Fiba Portföy Altın Fonu 0,031950 -1,25 TEB Portföy Altın Fonu 0,091163 -1,25 İş Portföy Altın Fonu 0,041710 -1,24 Ak Portföy Altın Fonu 0,085888 -1,23

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA