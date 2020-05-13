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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
13.05.2020 14:54 | Son Güncelleme: 13.05.2020 14:54

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 671,770841 -1,10
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,075188 -0,70
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,058861 -0,60
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,051166 -0,41
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,075677 -0,32
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,006106 -2,27
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017898 -1,74
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,069836 -1,51
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035271 -0,98
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035190 -0,92
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 93,006915 -2,77
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,074131 -2,74
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,053575 -2,44
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,083530 -1,95
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027147 -1,41
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,169082 -0,87
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,022733 -0,38
Aura Portföy Değ. Fon 0,700824 -0,31
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,466129 -0,15
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,019720 -0,12
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025286 -0,70
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,653842 -0,66
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,859393 -0,61
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,051556 -0,58
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,597374 -0,55
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
HSBC Portföy Altın Fonu 3,273563 -0,64
İş Portföy Altın Fonu 0,042233 -0,61
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,054817 -0,60
Fiba Portföy Altın Fonu 0,032355 -0,60
TEB Portföy Altın Fonu 0,092317 -0,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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