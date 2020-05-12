Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,059217 -0,74 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 679,268273 -0,55 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,075718 -0,28 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,704979 -0,25 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,051377 -0,23 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,006248 -2,62 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035619 -1,12 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035517 -0,53 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,070905 -0,50 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,029202 -0,14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027534 -1,07 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,044052 -0,60 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032604 -0,60 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,056134 -0,48 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 32,952479 -0,36 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 36,526951 -0,58 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,179346 -0,47 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007899 -0,39 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,468331 -0,36 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,045820 -0,32 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,051855 -1,41 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,606204 -1,37 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,515678 -1,36 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025465 -0,56 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,671463 -0,27 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 34,245860 -1,76 HSBC Portföy Altın Fonu 3,294697 -1,51 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,857779 -1,50 Fiba Portföy Altın Fonu 0,032550 -1,50 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,055150 -1,49

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA