Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,059217 -0,74
QNB Finans Portföy A.
12.05.2020 14:50 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:50
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,059217
|-0,74
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|679,268273
|-0,55
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,075718
|-0,28
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|7,704979
|-0,25
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,051377
|-0,23
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,006248
|-2,62
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035619
|-1,12
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035517
|-0,53
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,070905
|-0,50
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,029202
|-0,14
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,027534
|-1,07
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,044052
|-0,60
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,032604
|-0,60
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,056134
|-0,48
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|32,952479
|-0,36
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|36,526951
|-0,58
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,179346
|-0,47
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007899
|-0,39
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,468331
|-0,36
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,045820
|-0,32
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,051855
|-1,41
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,606204
|-1,37
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,515678
|-1,36
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,025465
|-0,56
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,671463
|-0,27
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|34,245860
|-1,76
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,294697
|-1,51
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,857779
|-1,50
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,032550
|-1,50
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,055150
|-1,49
Kaynak: AA