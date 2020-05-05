Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,057831 -2,14 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030743 -0,69 Kare Portföy Bir.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,057831 -2,14 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030743 -0,69 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,024906 -0,49 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,054376 -0,39 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,588275 -0,29 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,698185 -2,60 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,913779 -0,54 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017260 -0,28 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,715917 -0,27 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,528581 -0,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,079069 -4,65 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,038110 -3,78 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 14,433849 -2,82 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,946812 -2,77 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 33,283506 -2,64 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,174196 -5,36 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,628707 -1,68 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,278723 -1,46 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,046030 -1,34 Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon 0,021941 -0,96 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,787595 -2,39 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,348696 -1,84 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,430041 -1,71 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,940466 -0,45 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018914 -0,10 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,952286 -1,53 TEB Portföy Altın Fonu 0,092540 -0,08 Deniz Port. Altın Fonu 0,047283 -0,08 Garanti Portföy Altın Fonu 0,107470 -0,08 Ak Portföy Altın Fonu 0,087101 -0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA