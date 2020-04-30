Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 667,807502 -0,67 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030783 -0,57 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,182352 -0,23 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,588734 -0,22 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,835447 -0,21 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034991 -0,30 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,597527 -0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 67,520658 -0,79 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,472438 -0,50 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 7,093144 -0,30 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,462941 -0,19 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,088910 -0,17 Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,026709 -0,17 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,503543 -0,30 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,051394 -0,30 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,593951 -0,29 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,838173 -0,06 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,195101 -0,03 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 33,851151 -0,64 HSBC Portföy Altın Fonu 3,265811 -0,38 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,054663 -0,32 Fiba Portföy Altın Fonu 0,032272 -0,32 İş Portföy Altın Fonu 0,042092 -0,31

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA