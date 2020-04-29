Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Strateji Portföy Borç.
29.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:54
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,019640
|-0,02
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|7,778127
|-0,01
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,030134
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,005142
|-0,94
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035097
|-0,34
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,734991
|-0,27
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,530155
|-0,25
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,722221
|-0,17
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044471
|-1,82
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|68,057474
|-1,46
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,051680
|-1,39
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|11,313101
|-1,29
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|89,858972
|-1,20
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,924444
|-1,28
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007895
|-0,63
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,032496
|-0,62
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,110046
|-0,62
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,116711
|-0,52
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,051547
|-0,36
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,508066
|-0,35
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,598662
|-0,35
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,150309
|-1,19
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|34,068781
|-0,61
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,278400
|-0,40
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,032375
|-0,39
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,054839
|-0,38
Kaynak: AA