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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Strateji Portföy Borç.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
29.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:54

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,019640 -0,02
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,778127 -0,01
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,030134 -0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,005142 -0,94
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035097 -0,34
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,734991 -0,27
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,530155 -0,25
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,722221 -0,17
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044471 -1,82
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 68,057474 -1,46
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,051680 -1,39
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,313101 -1,29
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 89,858972 -1,20
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,924444 -1,28
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007895 -0,63
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032496 -0,62
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,110046 -0,62
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,116711 -0,52
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,051547 -0,36
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,508066 -0,35
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,598662 -0,35
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,150309 -1,19
QNB Finans Portföy Altın BYF 34,068781 -0,61
HSBC Portföy Altın Fonu 3,278400 -0,40
Fiba Portföy Altın Fonu 0,032375 -0,39
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,054839 -0,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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