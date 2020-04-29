Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,019640 -0,02 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,778127 -0,01 Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,030134 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,005142 -0,94 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035097 -0,34 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,734991 -0,27 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,530155 -0,25 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,722221 -0,17 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044471 -1,82 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 68,057474 -1,46 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,051680 -1,39 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,313101 -1,29 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 89,858972 -1,20 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,924444 -1,28 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007895 -0,63 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032496 -0,62 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,110046 -0,62 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,116711 -0,52 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,051547 -0,36 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,508066 -0,35 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,598662 -0,35 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,150309 -1,19 QNB Finans Portföy Altın BYF 34,068781 -0,61 HSBC Portföy Altın Fonu 3,278400 -0,40 Fiba Portföy Altın Fonu 0,032375 -0,39 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,054839 -0,38

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA