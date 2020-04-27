Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,033490 -1,08 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,073624 -0,28 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 671,049984 -0,19 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,056572 -0,13 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,383113 -0,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,005661 -2,30 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017408 -0,50 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,654088 -0,28 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034472 -0,18 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,028608 -0,14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042320 -1,83 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026455 -0,78 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 14,439391 -0,44 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018726 -0,19 Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,020428 -0,15 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,330095 -0,38 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,156022 -0,31 Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,021491 -0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA