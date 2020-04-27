Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab.
27.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:38
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,033490
|-1,08
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,073624
|-0,28
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|671,049984
|-0,19
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,056572
|-0,13
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,383113
|-0,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,005661
|-2,30
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017408
|-0,50
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,654088
|-0,28
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034472
|-0,18
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,028608
|-0,14
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,042320
|-1,83
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,026455
|-0,78
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|14,439391
|-0,44
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,018726
|-0,19
|Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,020428
|-0,15
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,330095
|-0,38
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,156022
|-0,31
|Global Md Portföy İki. Değ. Fonu
|0,021491
|-0,08
Kaynak: AA