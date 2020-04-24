Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,033854 -1,00 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,384856 -0,80 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,073834 -0,35 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,024761 -0,05 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,019384 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017496 -0,40 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037475 -1,35 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083808 -0,52 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,652848 -0,47 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043300 -0,46 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,187916 -0,04 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,393988 -0,13 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,110230 -0,10 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,064554 -0,08 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032478 -0,06 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,335221 -0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA