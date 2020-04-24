Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab.
24.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:56
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,033854
|-1,00
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,384856
|-0,80
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,073834
|-0,35
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,024761
|-0,05
|Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,019384
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017496
|-0,40
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,037475
|-1,35
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,083808
|-0,52
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,652848
|-0,47
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,043300
|-0,46
|Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,187916
|-0,04
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,393988
|-0,13
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,110230
|-0,10
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,064554
|-0,08
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,032478
|-0,06
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,335221
|-0,06
Kaynak: AA