Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab.
21.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:34
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,418947
|-0,29
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,073628
|-0,10
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,056808
|-0,02
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007106
|-5,98
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018422
|-1,70
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,068655
|-0,50
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034388
|-0,48
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,033911
|-0,29
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,071561
|-1,72
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|88,670137
|-1,42
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,026477
|-0,74
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,081313
|-0,67
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,051645
|-0,64
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,150251
|-2,28
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,360823
|-0,38
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,022265
|-0,19
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,050042
|-0,89
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,470877
|-0,82
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,558287
|-0,80
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024867
|-0,20
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,045957
|-0,94
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,089901
|-0,91
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,053359
|-0,91
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,104471
|-0,90
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,084642
|-0,90
Kaynak: AA