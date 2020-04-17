Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,056031 -0,75 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,542316 -0,48 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,218768 -0,34 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,774987 -0,29 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,018895 -0,23 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,316474 0,00 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,863391 -0,97 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037614 -0,86 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 14,266692 -0,45 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,524962 -0,21 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 32,985897 -0,19 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,383001 -0,59 Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,042386 -0,21 Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,021326 -0,19 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,418160 -0,18 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,356662 -0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA