Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,549803 -0,72 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,220901 -0,56 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,781512 -0,45 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,018987 -0,34 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 20,554529 -0,32 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,145663 -1,67 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045019 -1,61 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,087136 -1,61 Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 1,314815 -0,66 Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,060698 -0,61 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,609239 -0,36 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,018681 -0,31 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,475823 -0,26 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,393121 -0,24 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,380433 -0,23 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024250 -0,23 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,244674 -0,07 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,027668 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA