Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad.
14.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:56
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,549803
|-0,72
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,220901
|-0,56
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,781512
|-0,45
|Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,018987
|-0,34
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|20,554529
|-0,32
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,145663
|-1,67
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,045019
|-1,61
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,087136
|-1,61
|Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF)
|1,314815
|-0,66
|Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,060698
|-0,61
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,609239
|-0,36
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,018681
|-0,31
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,475823
|-0,26
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,393121
|-0,24
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,380433
|-0,23
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024250
|-0,23
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,244674
|-0,07
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,027668
|-0,02
Kaynak: AA