Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,056306 -0,95 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,046374 -0,74 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,952606 -0,71 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,029050 -0,69 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,068699 -0,68 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018553 -2,18 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008067 -0,76 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,066026 -0,65 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,027702 -0,64 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,560650 -0,63 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025340 -0,79 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,068346 -0,78 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,046736 -0,75 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 81,978886 -0,72 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,081530 -0,70 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,122933 -0,71 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,082470 -0,70 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,396515 -0,46 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032272 -0,40 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,029409 -0,35 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024306 -0,65 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,133358 -0,44 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,650171 -0,34 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,472584 -0,10 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,876662 -0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA