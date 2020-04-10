Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 639,705586 -1,58 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,033041 -0,38 Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,021652 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008129 -4,61 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 82,576377 -0,84 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,047089 -0,38 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,091648 -0,08 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,029512 -0,04 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,021758 -0,04 Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,567261 -0,02 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024466 -1,10 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,659230 -0,19 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,475135 -0,18 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,037129 -0,05 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,138383 -0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA