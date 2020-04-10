Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.
10.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:53
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|639,705586
|-1,58
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,033041
|-0,38
|Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,021652
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008129
|-4,61
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|82,576377
|-0,84
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,047089
|-0,38
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,091648
|-0,08
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,029512
|-0,04
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,021758
|-0,04
|Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|1,567261
|-0,02
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024466
|-1,10
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,659230
|-0,19
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,475135
|-0,18
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,037129
|-0,05
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,138383
|-0,04
Kaynak: AA