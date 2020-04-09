Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad.
09.04.2020 15:03 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:03
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,544445
|-0,15
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,218948
|-0,14
|Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu
|2,679091
|-0,07
|Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,018907
|-0,06
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,028959
|-0,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018797
|-0,91
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,080823
|-1,25
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,994056
|-0,23
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,018091
|-0,23
|Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,019763
|-0,17
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,040987
|-0,02
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,088622
|-0,66
|Deniz Port. Bir. Değ. Fon
|0,039486
|-0,13
|Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
|0,025896
|-0,02
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024737
|-0,43
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,589065
|-0,04
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,027654
|-0,03
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018601
|-0,02
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,684278
|-0,01
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,301231
|-1,31
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|31,927039
|-0,20
Kaynak: AA