Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Kısa Vad.
08.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:04
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|10,506577
|-0,04
|İş Portföy Maks. Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,039507
|-0,02
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,071295
|-0,01
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,024494
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008277
|-3,57
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,065545
|-0,30
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|80,800230
|-0,68
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|60,633202
|-0,53
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,065805
|-0,41
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,029922
|-0,38
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,229762
|-0,24
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,616923
|-0,36
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|2,039113
|-0,18
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,387911
|-0,14
|Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon
|0,061267
|-0,09
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,032156
|-0,06
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,203357
|-0,41
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024844
|-0,32
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019962
|-0,14
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,209936
|-0,02
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018604
|-0,01
Kaynak: AA