Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 10,506577 -0,04 İş Portföy Maks. Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039507 -0,02 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,071295 -0,01 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,024494 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008277 -3,57 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,065545 -0,30 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 80,800230 -0,68 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 60,633202 -0,53 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,065805 -0,41 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029922 -0,38 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,229762 -0,24 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,616923 -0,36 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 2,039113 -0,18 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,387911 -0,14 Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,061267 -0,09 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032156 -0,06 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,203357 -0,41 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024844 -0,32 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019962 -0,14 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,209936 -0,02 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018604 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA