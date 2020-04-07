Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,027158-1,11 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,048056-0,85 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,027158 -1,11 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,048056 -0,85 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,049936 -0,80 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,163338 -0,75 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,067293 -0,74 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008583 -3,00 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,079178 -1,08 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,374091 -0,40 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,109661 -0,27 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032175 -0,04 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Global Md Portföy Katılım Fonu 1,014963 -0,03 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019990 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA