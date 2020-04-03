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Araç, Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 634,215423 -1,33
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç.

03.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:10
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 634,215423 -1,33
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,099916 -0,87
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,027688 -0,75
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,083641 -0,69
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,165687 -0,56
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,510342 -0,06
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,033952 -1,51
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041276 -1,03
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080044 -1,03
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,148337 -1,02
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,525756 -0,51
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,012666 -1,24
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,080361 -0,93
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,454676 -0,74
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,018007 -0,63
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,019048 -0,50
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,166531 -0,51
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,170435 -0,48
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,844529 -0,11
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 30,441213 -0,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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