Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 634,215423 -1,33 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,099916 -0,87 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,027688 -0,75 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,083641 -0,69 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,165687 -0,56 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,510342 -0,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,033952 -1,51 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041276 -1,03 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080044 -1,03 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,148337 -1,02 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,525756 -0,51 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,012666 -1,24 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,080361 -0,93 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,454676 -0,74 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,018007 -0,63 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,019048 -0,50 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,166531 -0,51 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,170435 -0,48 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,844529 -0,11 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 30,441213 -0,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA