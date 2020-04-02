Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052492 -1,62 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,027897 -1,62 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,049144 -1,08 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,118273 -0,66 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,098119 -0,66 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,329932 -3,28 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017223 -1,24 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031474 -1,03 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,552018 -0,87 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,586226 -0,77 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,060051 -3,53 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 74,003941 -3,25 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,042930 -3,03 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,064527 -2,64 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071058 -2,59 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,025411 -2,17 Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 0,995140 -0,93 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,018476 -0,78 HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,024498 -0,76 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,394646 -0,75 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,172509 -0,45 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,176134 -0,41 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,529576 -0,27 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019967 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA