Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,019074 -0,32 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,222678 -0,14 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 631,997814 -0,13 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 20,602634 -0,10 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,554241 -0,09 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029839 -0,62 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062248 -0,67 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 76,488162 -0,54 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072949 -0,06 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032175 -0,07 İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,038688 -0,04 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,109917 -0,01 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019969 -0,04 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,037094 -0,03 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,027617 -0,01 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,587562 -0,01 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018558 -0,01 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 30,375224 -0,78

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA