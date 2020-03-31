Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,028066 -2,59 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,049235 -1,33 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,165973 -1,11 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,093622 -0,74 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,110556 -0,72 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,006817 -5,83 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017160 -0,24 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,508611 -0,24 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,731352 -1,88 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,033471 -0,89 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,063960 -0,61 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,066792 -0,44 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,363140 -0,42 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,080782 -0,94 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,399769 -0,86 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,813181 -0,47 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,249235 -0,27 Gedik Portföy Karma Fon 0,938399 -0,26 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,505753 -0,43 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,150324 -0,26 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,145896 -0,18

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA