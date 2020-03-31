Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,028066 -2,59
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
31.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:04
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,028066
|-2,59
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,049235
|-1,33
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,165973
|-1,11
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,093622
|-0,74
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,110556
|-0,72
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,006817
|-5,83
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017160
|-0,24
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,508611
|-0,24
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|0,731352
|-1,88
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,033471
|-0,89
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,063960
|-0,61
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,066792
|-0,44
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,363140
|-0,42
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,080782
|-0,94
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,399769
|-0,86
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,813181
|-0,47
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,249235
|-0,27
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,938399
|-0,26
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,505753
|-0,43
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,150324
|-0,26
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,145896
|-0,18
Kaynak: AA