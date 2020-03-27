Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 614,457804 -0,92 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,555641 -0,91 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,223016 -0,79 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,787402 -0,72 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,019064 -0,59 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 20,608578 -0,32 Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu 367,944870 -0,30 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007537 -4,84 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,038719 -0,04 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,252593 -0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA