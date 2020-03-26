Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,044256 -0,56 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 620,141404 -0,43 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,024404 -0,27 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,675581 -0,18 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017322 -2,10 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029594 -1,04 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060811 -0,28 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 71,910267 -2,18 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,041512 -1,99 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080750 -1,68 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,268180 -1,68 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041617 -1,59 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,039320 -0,32 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,001544 -0,32 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,110099 -0,29 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032288 -0,29 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,033867 -0,18 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,368696 -1,06 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,544015 -1,00 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023820 -0,65 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,105318 -0,52 Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,253067 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA