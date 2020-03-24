Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,050682 -3,20 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031378 -0,99 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,551254 -0,69 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,781738 -0,67 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,221413 -0,62 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,095209 -3,31 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007526 -1,72 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017330 -1,65 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,275211 -0,18 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,736540 -0,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,646117 -6,27 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,076459 -5,62 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039418 -5,50 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 54,392388 -4,81 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046469 -4,13 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,953376 -2,39 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038664 -2,09 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,276386 -1,90 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,444163 -1,80 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,371135 -1,76 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,765023 -0,17

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA