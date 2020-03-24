Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,050682 -3,20
İstanbul Portföy Yab.
24.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:52
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,050682
|-3,20
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,031378
|-0,99
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,551254
|-0,69
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,781738
|-0,67
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,221413
|-0,62
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,095209
|-3,31
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007526
|-1,72
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017330
|-1,65
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,275211
|-0,18
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,736540
|-0,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|10,646117
|-6,27
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,076459
|-5,62
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,039418
|-5,50
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|54,392388
|-4,81
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,046469
|-4,13
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,953376
|-2,39
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,038664
|-2,09
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,276386
|-1,90
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,444163
|-1,80
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,371135
|-1,76
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,765023
|-0,17
Kaynak: AA